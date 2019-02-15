集團2連鎖酒店計畫喊停！　川普兒：惡劣政治環境所害

▲部分城市反對川普集團酒店進駐。（圖／翻攝自Facebook／No Scion Dallas）



國際中心／綜合報導

美國總統川普擁有的「川普集團」（The Trump Organization）14日宣布，將取消旗下2間中價位連鎖酒店的興建計畫，部分原因在於惡劣的政治環境。川普次子、集團負責人艾瑞克（Eric Trump）表示，各界不斷透過民主黨與假新聞攻擊川普集團，該集團已經擁有全世界最好的房地產，因此決定放慢增長速度。

川普集團在2017年3月公布2間中價位酒店Scion和American Idea的擴展計畫，希望能夠快速打入中小型城市的市場，並在3年內展店50至100家間。不過，當時就有地方政治人物揚言，會阻止川普集團的任何建設進入該城市，如西雅圖市議員強森（Rob Johnson）就不樂見川普飯店進駐該市。

集團負責人艾瑞克認為，「現在全美籠罩在對付川普集團的氣氛中，這些人只對攻擊總統感興趣，不斷透過假新聞、民主黨人或是無意義的信件，禁止我們的行動，非常浪費每個人的時間。」

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▲川普次子艾瑞克。（圖／達志影像／美聯社）



川普集團表示，中價位酒店與原先川普酒店「豪華酒店」的概念背道而馳。品牌專家則認為，川普集團的吸引力已逐漸下降，飯店業績沒有顯著成長，甚至連川普私人的高爾夫球俱樂部，每年都虧損數百萬美元。對此艾瑞克仍強調，「我們會繼續做出各種的犧牲，比任何人都更了解大局，因為我們的父親擁有全世界最重要、最有影響力的工作。」

▼原訂今年秋天開幕的Scion酒店已取消興建。（圖／翻攝自Scion官網）

