不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜樣

▲美國總統川普揚言宣布國家進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國參、眾議院兩黨為避免聯邦政府再度關閉，投票通過開支法案，提供聯邦單位共3000億美元的經費，以及美墨邊境圍牆預算13億7500萬美元。但美國總統川普認為，築牆預算與原先要求的金額相去甚遠，白宮也在稍早證實，川普有可能宣布「邊境進入緊急狀態」。川普此舉讓自家共和黨鬧分裂，支持的議員認為，川普應用行政權力蓋牆。反對的議員則說，這是一個非常壞的主意，已變為憲法層級的問題了。

美國共和黨及參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）皆證實，川普會簽下這份開支法案，但不排除採取其他行政措施，包括宣布邊境進入緊急狀態。同為共和黨的議員卡皮托（Shelley Moore Capito）認為，國會未提供足夠資金保護邊境，川普的作法應該是合理的。共和黨議員葛拉漢（Lindsey Graham）也說，「我堅決支持川普總統決定利用行政權力，建立美國迫切需要的圍牆。」

不過，共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）指出，川普若頒布緊急命令，將破壞國會撥款的過程與作用。佛州共和黨議員盧比奧（Marco Rubio）也認為，「這個主意真的壞透了。」頒布緊急命令會是一個真正的憲法問題。若是國家宣布緊急狀態，川普就可直接將數十億美元的經費，用在建造圍牆上。共和黨肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）說，「憲法在試圖分離權力方面非常明確，如果我們開始利用緊急命令，我認為很快就會失去政府的制衡作用。」目前有多位共和黨議員表示，他們可能採取立法措施，來阻止川普使用這些經費。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中表示，會考慮訴諸法律，挑戰川普緊急命令的合法性。佛州參議員伯尼（Bernie Sanders）說，「這是個非常危險的先例，我們有責任維護這個國家的權力分工。」許多法律學者也指出，如果川普能夠宣布國家進入緊急狀態，然後砸錢在意義不明的建設上，那麼未來每個總統都可以這樣做。

▼眾議院議長裴洛西將採取法律手段阻止川普。（圖／達志影像／美聯社）



請繼續往下閱讀...