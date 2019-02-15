23歲女大生幫老爺爺擦屁股　「抹一次16萬」：這樣就能付學費了

▲現代女生為了錢，竟能為老人家擦屁股。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

現代人對於金錢的觀念不同於過往，年輕人提倡活在當下，往往錢財也較為守不住，那麼「賺錢的速度與來源」也就相對重要。最近在包養網站上，出現比過去更為激烈的賺錢方式，比起傳統的包養內容，現在出現「幫忙Sugar daddy擦屁股」的套裝行程，讓被包養的女生單筆生意收入達到最高峰。

根據英國《太陽報》報導，就讀英國諾丁漢特倫特大學的23歲的女大生卡塔琳娜(Katarina)因為就讀大學的學費對她有一定程度的負擔，因此到了包養網站上找到了60歲的乾爹，而工作內容則是陪伴、一起吃飯，最特別的是「需要幫忙擦屁股」。卡塔琳娜表示，「有這樣的工作內容，薪水絕對比你想像中的還要高，一個月大約4000英鎊（約台幣16萬）但真的很值得。」

卡塔琳娜也提到，這些包養爸幾乎都是相當有錢的老年男性，「但天下沒有白吃的午餐」他們對年輕的女性贈送禮物，其實也就是希望得到陪伴或是發生性愛關係，此外她也坦白的說：「要做這行，你必須準備好隨時跟男性發生親密關係，不管是30歲或是60歲。如果你以為這些包養的人只是想給你錢換取簡單的友誼，那真的太天真了。」

對於學生出現這樣的「新兼職行業」，諾丁漢特倫特大學表示，曾有耳聞但是不願多做評論。另外一名32歲的被包養女子也表示，其實在過著客人提供的「奢侈生活」確實造成價值觀的改變，畢竟生活確實是由奢入簡難。