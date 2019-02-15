快訊／就等川普簽署！　美眾院表決通過邊境預算案

▲ 目前參院、眾院均已通過法案。圖為美國國會山莊。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國政府為了避免聯邦政府再度陷入停擺僵局，國會兩黨所達成共識的開支法案已先後於14日獲得參院、眾院投票通過，下一步將送交總統川普簽署。只不過，這份法案包含的美墨邊境強預算未達川普預期的三分之一，白宮稍早證實，川普已打算簽署這份法案，但揚言同時宣布「邊境進入緊急狀態」。

這份預算法案總共多達1159頁，參議院以壓倒性比數83票同意、16票反對通過。幾個小時後，眾議院也以300票同意、128票反對通過法案。目前這份預算案就等川普做最後簽署。此外，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）料將在美東時間14日晚間9時30分（台灣時間15日上午10時30分）對此發表談話。

根據稍早報導，麥康諾率先披露川普會宣布邊境進入緊急狀態的想法。就在消息傳出後25分鐘，白宮新聞發言人桑德斯表示，川普總統將簽署政府預算法案，「就像之前表明的，他也會採取其他行政措施，包括宣布邊境進入緊急狀態，以確保我們能夠阻止南方邊境發生國安及人道危機。」

▼ 美國總統川普。（圖／路透）

請繼續往下閱讀...