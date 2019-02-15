北京讓步！路透：中方承諾終止「扭曲市場的補貼」　美持懷疑態度

▲ 中美貿易談判14日北京登場；左為萊特海澤，中為中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴劉鶴，右為梅努欽。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美中貿易談判今（15）日持續在北京進行，《路透社》稍早獨家報導，中國已承諾停止提供國內產業「扭曲市場的補貼」，但並未詳細說明實現此一目標的具體方案。美國貿易代表署（USTR）辦公室、美國財政部發言人及中國商務部尚未對此一消息發表任何評論。

《路透社》援引3名熟悉貿易談判的人士說法指出，中國承諾依照世界貿易組織（WTO）規定，制訂所有補貼計畫；但美方談判代表對此持懷疑態度，部分原因是中國長久以來都拒絕透露其補貼的做法。美方認為，由於中方並未公開其如何補貼產業及國營企業，一切改革承諾都將難以執行。

另一名了解談判狀況的消息人士透露，本周在北京登場的會談中，美方提出的結構性改革要求將難以取得進展。除了限制政府補貼外，美方談判代表也還在尋求制定措施，以阻止美國技術被迫轉移至中國公司、美國商業機密遭竊的問題。

第三輪美中貿易談判預計將於15日結束，屆時中國國家主席習近平將與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）會晤。若雙方無法在3月1日前達成協議，美國將把價值2000億美元的中國商品進口貨物關稅自10%提高至25%。