18歲少女染髮嚴重過敏　全臉「腫脹如異形」還失明2天！

▲帕拉柯娃使用染髮劑造成過敏性皮膚炎，頭皮和額頭腫大到撐不開眼皮。（圖／翻攝自Facebook／Georgina Keeley Paraskeva）

國際中心／綜合報導

英國18歲少女帕拉柯娃（Georgina Paraskeva）去年11月因使用染髮劑引發嚴重過敏，整張臉腫脹變形，且因為額頭腫得太過嚴重，導致眼皮無法睜開，整整兩天雙眼失明。

據英國《每日郵報》報導，帕拉柯娃在使用染髮劑的隔天晚上，頭皮開始感到灼熱與發癢，接下來2天，臉部逐漸脹如氣球，驚慌的她撥打了國民醫療保健專線（NHS），在指導員的建議下服用抗組織胺對抗發炎及腫脹。隔天，雖然醫師開了藥膏讓帕拉柯娃塗抹，效果卻不大，頭皮的症狀並未緩解。

帕拉柯娃的臉因為腫脹完全變形，甚至無法睜開眼皮，雙眼呈現失明狀態，最後只能緊急送醫，使用類固醇與抗組織胺進行藥物治療，就醫2天後終於開始消腫，也恢復視力。

這不是帕拉柯娃第一次使用Clairol Nice 'n’Easy的染髮劑，全家人都是該品牌的愛用者，過去使用時都沒有任何狀況，這次卻引發了嚴重過敏。現在帕拉柯娃不再使用化學染髮劑，改以咖啡粒作為天然染髮劑，保持亮麗的黑棕髮。

染髮劑中的對苯二胺（Para-Phenylenediamine,PPD）經動物實驗顯示，口服可能致癌，接觸皮膚的試驗未有明確結果，但德國、法國與瑞典等國家，都以立法禁止含有PPD成分的染髮劑；美國、日本與多數歐洲國家，目前仍允許PPD在規範下進行使用。