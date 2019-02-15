全新衛生棉條藏「尖銳金屬鉤」　她嚇到心理留陰影：不敢用了

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美國22歲女子格蘭特（Harmony Grant）日前購買知名大廠「倍兒樂」（Playtex）的衛生棉條，拿出1支準備使用時，發現裡面棉條上竟然有個尖銳的「金屬鐵鉤」，另一端繫著塑膠線頭。格蘭特在臉書表示，「這個鉤子差點讓我受傷，希望其他女性知道這種情況正在發生，我再也不敢使用棉條產品了。」

據《每日郵報》報導，來自維吉尼亞海灘（Virginia Beach）的格蘭特，於上個月使用「倍兒樂 」的塑膠導管軟式衛生棉條（Playtex Simply Glide Gentle Tampon）時，看到半透明的塑膠管上有個「黑點」，因此將內部的棉條推出，竟然發現有支銳利的金屬鉤卡在棉條上，而鉤子的另一端還綁著塑膠線。格蘭特表示，「嚇死我了，若沒有仔細檢查，我就會受傷。」

▲格蘭特原本以為只是個黑色斑點，推出來檢視才發現是金屬鉤。（圖／翻攝自DailyMail）

格蘭特發現後，馬上聯繫製造「倍兒樂」產品的公司 「Edgewell Personal Care」，接著就收到對方的道歉信，但公司的處理方式讓她無法接受。她表示，對方要求她將整盒棉條寄回去，接著退還7美元（約台幣217元）的費用，「這讓我完全不能接受，好像寄回去就沒事了，這讓我差點受傷。」

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▲格蘭特使用「倍兒樂」衛生棉條。（圖／翻攝自playtex官網）

對此「倍兒樂」的母公司「Edgewell Personal Care」發布了一份聲明寫道，目前正在等待客戶寄回產品，以便我們能夠評估具體的事件報告，同時進行內部質量審核，目前為止，還沒有其他相關事件發生，「確保使用我們產品的女性能健康和安全是本公司的首要任務，我們也制定了嚴格的質量監控措施，讓我們能夠為客戶提供安全和高質量的產品。」

《每日郵報》引述市調公司「Statista」的調查，「倍兒樂」是美國女性最常用的衛生棉條品牌之一，該品牌擁有各種不同的產品，包括衛生棉條、護墊和其他月經相關產品。

