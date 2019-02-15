哈紹吉屍塊遭1000°C焚燒毀DNA　土耳其警：未婚妻差點一起被滅口

▲已故沙國記者哈紹吉屍體遭焚燒毀DNA。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）10月2日被謀殺後，至今仍找不到屍身。土耳其伊斯坦堡警察總局在最新工作報告中指出，沙國暗殺小組可能已將哈紹吉丟進燒烤爐中，以確保他的DNA都已經被銷毀。報告中也指出，若當時哈紹吉的未婚妻也一同進入領事館的話，將會成為第2個殺害目標。

根據英國《每日郵報》報導，調查人員指出，在沙國駐土耳其領事館的區域內，有一口數公尺深的燒烤爐（tandoor），當地官員都拿來做燒烤肉串使用。調查人員認為，哈紹吉的遺體可能被分屍後丟進烤爐，同時使用天然氣與柴薪兩個火源，讓烈火溫度達攝氏1000度，並由沙國首席鑑識專家圖拜吉（Salah Muhammad al-Tubaigy），檢查焚燒過後的遺骨，確認已無DNA殘留。不過沙國拒絕讓土耳其警方調查那口井，因此仍無法做進一步的判斷。

土耳其當地媒體指出，當時暗殺小組可能並未發現哈紹吉的未婚妻簡吉茲（Hatice Cengiz）在領事館外等待，若是簡吉茲跟著哈紹吉一起進入領事館，也會成為被「滅口」的目標之一。

▼哈紹吉的未婚妻簡吉茲。（圖／達志影像／美聯社）



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