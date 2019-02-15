放學回家目睹父昏迷！7歲童冷靜騎單車上公路求援...

▲7歲小男孩為救父親，獨自騎單車到高速公路找援手。（圖／翻攝自Facebook／WJHL）

國際中心／綜合報導

南卡羅萊納州一位7歲小男孩，靠著冷靜、機智成功救回因糖尿病突然昏厥的父親。事發當下他立刻敲打鄰居的門試圖尋找幫忙，發現沒人應門後也沒有慌張，隨即騎單車上高速公路求援。

綜合外媒報導，目前就讀小學二年級的西蒙錫克（Cameron Simoncic），在周13日放學回家時撞見嚇人的一幕，患有糖尿病的父親因疾病發作而昏迷在廚房的地板上。西蒙錫克雖企圖拿父親的手機打給警察，無奈手機螢幕的鎖頻沒辦法解開，情急之下跑到鄰居家敲門，卻又沒人應聲。

面對如此緊急的狀況，年僅7歲的西蒙錫克沒有亂了手腳 ，決定騎單車到祖母家求援。他騎單車穿過4條車道，在駛上25號公路時，巧遇了一年級時的導師修瑟蘭（Keller Sutherland）。雖然起出沒有立刻認出彼此，但育有兩子的修瑟蘭認為，一個小男孩在車流湧急的高速公路上奔馳相當不尋常，停車一看究竟後才發現是自己的學生。

西蒙錫克很快的告訴老師發生什麼事，而另外兩名機車男子則也協助打給911。「救護車來了，消防員來了！」西蒙錫克說，「大家都對我很好。」雖然他沒辦法說出家的確切地址，但懂得帶路，於是搭上老師修瑟蘭的車後成功帶領眾人抵達家門。

消防人員第一時間為西蒙錫克的父親注射所需藥物，幫助他的血糖回復平衡，且逐漸恢復意識後，送到了醫院治療，情況一度危急，但醫護員表示會變樂觀。