男傭「只遮前面」陪她過生日！　百歲嬤爽打「鮮肉屁」調情：不要走～

▲百歲奶奶很開心。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

英國一名曾祖母朵爾（Doll Jenkins）在上週慶祝100歲的生日，而她100大壽的禮物竟然是2名「裸體男傭」！一開始朵爾見到男傭們進來時，有點吃驚又有點害羞，甚至是請這些男生穿上一些衣服遮蓋，不過她很快的適應了這一切，玩開了的她甚至會打男傭光溜溜的屁股調情，最後要分開時還離情依依，狂問「什麼時候能再見到男傭們？」

根據外媒報導，朵爾現正住在艾塞克斯郡（Essex）科赤斯特的退休之家，2018年時曾有「裸體男傭」到訪該處，並為住在此地的人煮菜服務；朵爾對先前的經驗印象深刻，於是決定邀請2名帥氣的小鮮肉一起歡慶100歲生日。

退休之家的工作人員表示，朵爾在2名只帶著蝴蝶結跟穿著圍裙的男傭出現時，臉整個都亮起來了，感覺得出來她超級喜歡，不過一開始她有點吃驚跟害羞，還讓男傭們去把衣服穿上，但沒多久之後她似乎習慣了，還會打男傭光溜溜的屁股調情。

最可愛的是，朵爾似乎對2名男傭感到非常滿意，而且不希望兩人就這樣結束工作離開，還一直要求小鮮肉們回來和她說再見，並不斷的詢問工作人員她是不是可以再找「裸體男傭」來退休之家。

這場朵爾的100歲生日宴會不僅僅請來了男傭們助陣，她的6名曾孫、10名曾孫的子女和4名曾孫子女的小孩，以及家人跟朋友通通都前來共襄盛舉。報導中指出，「裸體男傭」作為「閃耀計畫」的一部分，在2018年時訪問了退休之家，而這個計畫是由該機構的工作人員籌措資金，以完成在此居住老人的心願。