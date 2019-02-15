飛機3.4萬英呎高空遇「強烈亂流」！「上下左右」狂晃釀5傷　餐車卡走道超狼藉

▲達美航空一架飛機在飛行途中遇到嚴重亂流。（圖／翻攝自推特／barbara belcher、Joe Justice, Scrum Inc）

國際中心／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）13日時，一架從加州飛往西雅圖的班機在高達3萬4千英尺的高度，遭遇強烈亂流，使得飛機劇烈震動顛簸，機艙內東西四處散落，就連空服人員推的餐車也卡在狹窄的走道上，只能用滿目瘡痍來形容。這起亂流造成5人受傷，而該航班最後被迫停降在內華達州，先行讓傷者下機接受治療。

綜合外媒報導，這架航班在13日晚上7點40分時起飛，預計在9點22分抵達西雅圖，但是卻在飛行途中，於3萬4千英呎的高度不幸遇上強烈亂流，造成機身劇烈晃動，除了機上物品散落、凌亂不堪，更有乘客因為被東西砸到，而出現流血、受傷的狀況。

一名旅客將當時混亂的場景錄下，從畫面中可以看到用來送餐的餐車倒著卡在走道中，地板上到處都是掉落的飲品和食物，有些乘客幫忙撿拾散落的物品，有的乘客則是因為受到驚嚇或受傷，正在接受他人的安撫；全部的人似乎都被這場亂流嚇到還沒回神，機上瀰漫著詭異的安靜氣氛。

報導中指出，當時機上有70名乘客和4名機組人員，飛機改降在內華達州後，2名乘客和1名空服員因為受傷被送往醫院治療，另外2名乘客則是拒絕前往醫院，但是保有清醒的意識。