川普首席經濟顧問證實　美國貿易談判代表將會見習近平

▲白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）透露談判最新消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

白宮國家經濟會議主席、白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在美國當地時間14日表示，剛與美國貿易談判代表團結束通話，「現場氣氛十分良好。」他透露，美國貿易代表團將會見中國國家主席習近平，但對於「延長休兵」尚沒有任何決定。

綜合外媒報導，庫德洛對《福斯新聞》（Fox News）說，「他們觸及所有層面，並且全力以赴，之後將會見習主席，代表這是一個很好的兆頭。」

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▲美國貿易談判代表團近日將有可能會見習近平。（圖／路透社）

這次由美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）帶領的貿易談判團隊共59人，並增加了白宮國家經濟委員會副主任威廉斯（Clete Willems ）。團隊於11日再度抵達北京，目前正在與中方官員協商。

美國總統川普12日提出，「如果我們已經接近『真正的交易』了，那我可以再延長一些時間，但整體來說，我並不傾向延遲加徵關稅。」然而庫德洛14日在訪問中說，「白宮並沒有對這件事情做出任何決定。」

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