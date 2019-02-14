手書「萬折必東」贈裴洛西！南韓議長訪美親揮毫…結果被罵翻

▲南韓國會議長文喜相訪美，手書「萬折必東」掛軸贈美國眾議院議長裴洛西。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

南韓國會議長文喜相近日率領多名黨團領袖訪問美國，他12日前往拜訪美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ），並當場揮毫，寫下「萬折必東」書法掛軸贈與對方，寓意朝鮮半島談判雖一波三折，但最終仍會圓滿落幕。

韓聯社報導，文喜相和南韓朝野五黨領袖，12日在華府國會山莊與裴洛西會面，雙方就韓美關係發展交換了意見。裴洛西表示，除了國安、美韓同盟、經濟等諸多事宜，雙方還可討論慰安婦人權問題。她說，支持韓方努力解決慰安婦問題，希望日本尊重韓日就慰安婦問題達成的協議。

文喜相則恭喜裴洛西當選眾議院議長，並指出若無韓美同盟就沒有朝鮮半島的和平、穩定與繁榮，只有同盟持續發展，才能實現無核化、建立半島永久和平機制。隨後的閉門會議中，雙方也就二次川金會和半島無核化進程交換意見。

另外，文喜相在會談之際也現場揮毫潑墨，手寫書法「萬折必東」四個漢字贈裴洛西，引起媒體關注。「萬折必東」出自《荀子：宥坐篇》，原意為河流無論多曲折，最終都會東流入海，比喻無論事情有多麼波折，總會按著應有規律發展。

不過，有南韓媒體評論指出，贈送這四個字有向中國大陸示弱的意味。《韓國時報》指出，「萬折必東」在韓國有「諸侯向天子效忠」之意；16世紀朝鮮王朝的壬辰之亂（萬歷朝鮮戰爭）後，朝鮮宣祖大王也曾以「萬折必東」、「再造藩邦」來感謝明朝援軍，以示對明朝的不變忠心。

《韓國時報》評論認為，無論面對中國大陸或美國裴洛西，南韓都不應該表現弱勢姿態，且文喜相在掛軸上用英文寫「親愛的裴洛西（Dear Pelosi）」也不合禮數，應該要加上「議長」或「議長女士」，或是根本不用寫，因為字畫卷軸一般不會特意加「上款」。