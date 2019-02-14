影／美中貿易休兵大限…美媒曝川普「考慮延長60天」　關鍵在本周會談

記者王致凱／綜合報導

美中雙方正進行第三輪貿易談判之際，彭博引述消息人士報導，川普總統考慮將調高對中國進口商品關稅的期限延長60天，關鍵在於貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與習近平暫訂本周舉行的會談。中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤今天共同在北京釣魚台國賓館主持磋商開幕式。

▲美國總統川普日前主持內閣會議。（圖／路透）



川普總統12日就曾透露，假如美中雙方接近達成協議，他願意延長對中國大陸2000億美元商品提高關稅的期限，但補充說「不傾向」這麼做。消息人士表示，川普正在考慮是否讓期限延長60天，使雙方有更充裕的時間進行談判。

消息人士說，中方官員最初提議將休兵期限延長90天，但美方拒絕了這項提議。美國貿易代表萊特海澤的發言人，不願對此事發表任何回應。另一方面，萊特海澤暫訂本周將與中國國家主席習近平會面，另一名知情人士說，美方是否會延長休兵期限，取決此次會晤的結果。

川普先前曾表示，他需要先與習近平見面，才能達成最終協議，但並沒有公布確切日期。白宮幕僚透露，川普總統仍然希望能盡快與習近平見面，以期盡早結束貿易戰。