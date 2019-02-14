-27℃雪地中挑戰打蛋！整顆冰凍浮空中　網讚：街頭藝術

▲男子在雪地中打蛋，見證奇妙的畫面。（圖／翻攝自YouTube／Minnesota Cold，下同 ）

國際中心／綜合報導

美國先前遭受「極地渦旋」（polar vortex）侵襲，伊利諾州的芝加哥一度來到-31℃。一名YouTuber則在明尼蘇達州（Minnesota）實地測驗，他先在-27℃的雪地中打蛋，沒想到蛋馬上就結冰，且拿走原本用來支撐的吐司後，還能靠著凝固的蛋液撐在空中。

這位YouTuber的頻道名為Minnesota Cold，訂閱數為19萬，他經常進行各種科學實驗，想看看在寒冷的天氣中會發生哪些趣事。他1月30日上傳打蛋影片，至今仍受到許多討論。

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▲就像荷包蛋。

影片中，男子先將6片吐司分成兩堆，並把蛋打在吐司的縫隙中，短短幾秒過去後，蛋液馬上結冰，把麵包拿走後，裂開的蛋還可以「懸在空中」，模樣看起來十分奇特。

▲原本先把蛋打在吐司中間。

此外，男子也在一塊黑色平面上打蛋，結冰後拿起來宛如荷包蛋。對此，許多網友都紛紛留言，讚嘆這根本是街頭藝術品，「看起來好像爆炸」、「在這種天氣下，我不想成為一顆蛋」。