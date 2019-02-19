送給前線戰士的慰問袋！日本戰爭下令人悲傷的微笑慰問帖

▲訴說著兒童深切希望同慰問袋一起前往戰場與父親見面的願望。（圖／遠足文化提供）

作者：早川忠典

譯者：鳳氣至純平、許倍榕

摘自：遠足文化《神國日本荒謬的決戰生活》

●精選書摘

銃後的人們為鼓勵前線士兵們而製作了「慰問袋」。當物資充裕時，會在裡面放入點心、乾糧、兜襠褲等日常用品。令人驚訝的是，百貨公司還將罐頭、面紙之類的物品以及美女照片等，打上「慰問用品」的名稱商品化。當內地物資缺乏時，沒有東西可以放入「慰問袋」，於是便增加了信件、作文、手工布偶等，這些比較不需要費用的東西。

該把什麼東西放入慰問袋呢？銃後女性好像相當苦惱，婦人雜誌幾乎每期都刊登了「慰問袋」手冊。不僅如此，即使是年幼的少女也是銃後的重要人力，軍方當局亦積極鼓勵兒童們的手藝與作文等。

刊登於《少女俱樂部》的〈微笑慰問帖〉，可說是製作慰問品的參考書，諸如雜誌相聲（！）、搞笑短劇、雙關語、笑話，以及寫給前線士兵閱讀的作文範例等，

充滿令人冷汗直流的「開朗」。

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例如〈猜謎〉：

「為了戰勝所需，會發出聲音的箱子是什麼？」（答：存錢筒）

「絕對不敗的山是什麼山？」（答：KachiKachi山／かちかち山10）

「獨眼狸11長得像潛水艦，是什麼？」（答：烏龜）

「敵方的戰果公布」解釋為「五支針」12，是什麼意思？（答：假）

「守護東亞」解釋為「鏡餅」13，是什麼意思？（答：一天比一天堅固）

……心情愈來愈沉重。甚至如附圖的猜謎畫（答：我們也會工作），也引人同情落淚。

手藝專欄則刊登了「嬰兒布偶」、「臼太郎」等吉祥物的製作方法。一想到少女們用心製作的幾千個「臼太郎」在戰地遭遇了什麼樣的命運，就更讓人心痛。

★本文經遠足文化授權，摘自《神國日本荒謬的決戰生活：一切都是為了勝利！文宣與雜誌如何為戰爭服務？大東亞戰爭下日本的真實生活》

★ 神國日本藏在紙屑般的舊書裡，300幅圖片揭露二戰期間日本全民總動員的生活樣貌。