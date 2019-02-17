從《標準支那語速成》看日本軍標準會話

▲日本軍也必須學習基本的中文對話，因此延伸出了「支那語會話」小冊，內容皆是戰爭時會使用到的片語。（圖／遠足文化提供）

作者：早川忠典

譯者：鳳氣至純平、許倍榕

摘自：遠足文化《神國日本荒謬的決戰生活》

●精選書摘

隨著侵略中國，想必末端的士兵也得學習中文，因此出版了許多口袋版「支那語會話」之類的小冊子。因為拿到了昭和十三年（一九三八）浩文社出版的其中一本，便從〈戰爭．軍事用語〉這章來介紹幾個句子：

日本軍は世界中で一番強い／日軍是世界上最強

支那は敗けた／中國打破了

嗯，這些就是最基本的吧！下一個〈偵察〉的章節則很寫實。

「オイ止まれ」／瞎站住

「お前に訊ねる」／我問儞

「本統9のことを言はないと命を取るぞ」／儞不肯說實話把儞的命要了

「この辺に兵隊はいくらゐるか？」／這邊兒有多少兵

〈徵收〉篇也很誇張。

吾々は牛、鶏、家鴨等が必要なのだ／我們要豬牛雞鴨什麼的

今どんな野菜があるか？／現在都育什麼青菜

あるだけ持って来てくれ／有多少給送多少來

不僅如此，〈訊問〉篇甚至還有……

請繼續往下閱讀...

お前は何という名だ／儞叫甚麼

何をしてゐるか？／幹甚麼

身体検査をする／搜搜儞的腰

お前は人夫に変装して軍状を偵察に来たのだらう／儞是化裝苦力偵察

軍情來的

早く白状しろ／快招認

でないと銃殺するぞ／不然槍斃

──這是什麼會話腳本啊！可以想像，皇軍士兵一邊翻閱這本會話帖，一邊結結巴巴地訊問，只要搞不清楚狀況就會怒吼：「不然槍斃！」真讓人不寒而慄

★本文經遠足文化授權，摘自《神國日本荒謬的決戰生活：一切都是為了勝利！文宣與雜誌如何為戰爭服務？大東亞戰爭下日本的真實生活》

★ 神國日本藏在紙屑般的舊書裡，300幅圖片揭露二戰期間日本全民總動員的生活樣貌。