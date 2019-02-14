紐約22歲華裔男為「亡父遺產」斷親母頸　棄屍30英里外

▲伍傑瑞涉嫌親手殺害65歲的母親，並請女友開車棄屍。（圖／翻攝自伍傑瑞IG）



國際中心／綜合報導

美國紐約市曼哈頓市中心1月30日發生一起駭人聽聞的弒母案，一名華裔男子伍傑瑞（Jared Eng）疑似與母親陳寶拉（Paula Chin）爭奪已故父親的遺產，發生爭執，因此痛下殺手，在爭執過程中竟持刀割斷母親的喉嚨當場致死。陳寶拉4日被通報失蹤，而她的屍體則被棄置在30英里外的紐澤西州莫里斯敦的一個垃圾袋中。

綜合外媒報導，現年65歲的陳寶拉獨自扶養伍傑瑞與他的哥哥布蘭登（Brandon），她的丈夫在2008年逝世並留下大筆遺產。根據伍傑瑞表示，陳寶拉的帳戶裡有1100萬美金，但不允許他與布蘭登使用這筆錢。警方調查發現，伍傑潤30日殺害陳寶拉後，前後聯絡了他的兩名女朋友特琳·奧羅克（Caitlyn O’Rourke）與珍妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）幫忙棄屍。

伍傑瑞的其中一名女朋友洛佩茲協助他，將陳寶拉的屍體塞進一個行李袋，並將裝有屍體的行李袋塞進後車箱內，運到紐澤西州。此外，她甚至還幫助伍傑瑞清理命案現場的血跡。而奧羅克與洛佩茲被控竄改物證罪與隱藏屍體罪，保釋金分別為5萬美金與10萬美金。

據了解，伍傑瑞被逮時供稱，1月31日他的確有跟母親發生爭執，但並非是為了父親的遺產，而是因為他懷疑母親患有阿茲海默症前期，但母親卻堅決否認，不肯就醫。他更表示，「我沒有殺害母親，我非常愛她，母親給了我一切。」但警方隨後在陳寶拉屍體遺棄處發現，用來裝陳寶拉屍體的黑色塑膠袋與沾滿血跡的衣物和膠帶，並在曼哈頓家中發現未被清理的血跡。