魚其實比我們想像中聰明 裂唇魚能認出鏡子裡的自己！

▲裂唇魚兒最初會以為鏡子裡的是另一條魚，並作出攻擊動作。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

日本一項研究首度確認：原來魚類也會辨別鏡中的自己，這反映牠們的智慧或比我們想像中高得多。

大阪市立大學理學研究科幸田正典教授領導的團隊，利用一種生活在日本 南部沿岸的海魚裂唇魚進行實驗，研究牠們看見鏡中的自己時的反應。

裂唇魚是一種生活在太平洋和印度洋中的小型魚類，體長只有10公分左右。牠們能夠幫助大型魚類清理身上的寄生蟲等，因此也被稱為「醫生魚」。

研究人員把裂唇魚放到魚缸中飼養，同時把鏡子放在魚缸旁邊。他們發現：剛剛把鏡子放過去的時候，魚兒會以為鏡子裡的是另一條魚，並嘗試用嘴作出攻擊動作。

但之後，魚兒就開始作出種種不尋常的動作，例如「反肚」游泳，似乎是在確認鏡裡看見的究竟是不是自己。到第5天之後，這種行為就已差不多消失。

接着，研究人員把一些看似寄生蟲的茶色色素注入裂唇魚的下顎部分，然後他們發覺4條魚裡面，有3條在鏡中看見自己下顎有色素附着之後，衫會游到缸底在沙子上磨擦，再對著鏡子面前察看。研究人員認為，這是裂唇魚在鏡中發現自己好像沾到寄生蟲，因此嘗試把蟲蟲除去。

過去實驗證實，猴子與海豚這類智力較高的生物，能夠辨認出 鏡子裡的影像是自己而非另一同類。但確認魚類也有這種能力的，這回是頭一遭。幸田教授說：「魚類很可能比我們想像中更聰明。我認為這項發現 顛覆了人們對魚類認知能力的看法。」