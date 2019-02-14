柬埔寨反對黨前主席煽火：當地人積怨已深　隨時可能反華

▲洪森為現任柬埔寨總理。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

柬埔寨救國黨（CNRP）前領導人沈良西（Sam Rainsy）日前在臉書PO文，用柬埔寨文、英文及法文3種語言發表「對在柬埔寨中國人的警告」，內容指出，最近有大量中國人對柬埔寨人十分不友善，造成兩國人摩擦頻傳，「柬埔寨人已經感覺到自己的國家正在成為中國的殖民地」。人民黨發言人速恩山則反駁，這些言論只是在挑起居民仇視中國人和反對洪森政權。

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▲柬埔寨救國黨前主席沈良西對中國人發出警告。（圖／翻攝自Facebook／Sam Rainsy）

沈良西表示，大多數柬埔寨人認為中國是友好的國家，但最近有不少中國人對當地人的態度過於傲慢，這類情形在沿海省份特別嚴重，包括西港、國公等等。在短短2、3年內，中國人藉著經濟優勢在柬埔寨快速增長勢力，「外國人用厚厚的美元在此稱王稱霸」。

他提到，這些來自中國的投資者、商人和企業家，不能因為自己富裕就藐視其他柬埔寨人，畢竟他們只是「遠離政治和財團的普羅大眾」，中國雖然給了柬埔寨政府許多金錢資助，但同時也以侵占土地、森林、採礦等等形式討回來，這對平民百姓是很大的傷害，因為對大眾來說，中國投資的巨額款項僅意味著有更多土地會被破壞，但政府不會給予任何補償。

大規模資金在短時間內注入，導致海岸環境受損、房屋成本增加，突然暴增的賭場數量也使得犯罪、暴力及其他社會問題快速增加，甚至「有些地方新來的中國人人數已經超過了本地柬埔寨人」，如果當地居民的憤怒不斷累積，隨時都可能爆發反華。

對此，人民黨發言人速恩山則反駁說，這些言論只是在挑起居民仇視中國人和反對洪森政權，且沈良西過去已經多次使用相同手法，「他明白自己永遠沒機會上台，就想用這種方式來毀掉柬埔寨。」

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