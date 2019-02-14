火星驚見黑色房子！幽浮專家發現「外星人」秘密基地

▲火星上疑似為外星人秘密基地的黑色房子。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國NASA署長布萊登斯廷（Jim Bridenstine）13日在推特上表示，NASA火星探測車「機會號（Opportunity）」由於已經無法與地球聯繫，因此宣布其任務正式結束。事實上，人類對於蒙上神祕面紗的火星擁有許多幻想，先前更有NASA員工爆料，曾經透過火星傳回來的影片看到2個穿著太空衣的「人」在火星上走動，更有幽浮專家在分析火星地面照片時發現，疑似有外星人的秘密基地。

一名自稱是NASA前員工的女性傑姬（Jackie）先前曾向電台爆料，她還在NASA工作的時候，曾經在維京登陸器回傳的影像中，看到2個身穿太空衣的人影在火星上走動，除了她以外，在場的另外6名員工也有看見。

另一方面，英國《鏡報》2018年8月也曾報導，幽浮專家史考特．沃林（Scott C. Waring）在查看一張2015年拍攝的火星地表照片時，偶然在某個懸崖上發現一個疑似是黑色房子的物體，史考特相信，那座黑色物體就是外星人建造的「秘密基地」。

對此，許多人開始懷疑，其實NASA早就發現在火星上存在著外星人的事實，只是一直對外界隱瞞。但也有人對沃林的指證嗤之以鼻，認為所謂的黑色房子只是岩層上的反射而已。不過至今NASA仍未正面回應相關議題，讓火星人存在之說持續燃燒。