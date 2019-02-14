日本「胸圍分布圖」揭密　這4地區女孩平均E罩杯

▲日本AV女優椎名空。（示意圖／記者季相儒攝）



國際中心／綜合報導

日本最近做了一項研究，想了解出生地與環境的不同，是否會影響到女性的胸圍大小，調查結果以「胸圍分布圖」的方式呈現，讓人一目了然各地區女性的胸圍概況，其中千葉縣、神奈川縣、大阪府以及福岡縣的平均都有到「E罩杯」，是全國最「突出」的區域。

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▲約有57%女性的平均都落在D罩杯。（圖／翻攝自news-postseven.com）



日本知名化妝品牌Love Cosme自2012年開始就在調查女性胸圍尺寸，從各地區抽出49名18歲到60歲的女性，結果顯示地區不同，大小也會不一樣，佐賀縣、大分縣、京都府、福井縣、滋賀縣以及奈良縣這6個區域的女性胸圍最平，平均是B罩杯，其他地區則大多是C罩杯到D罩杯。

東京大學進一步研究發現，女性乳房大小和染色體的基因組合有關，但這說法目前尚未獲得科學證實。

此外，之前網路上還流傳「女生多按摩就會讓罩杯升級」的說法，日本節目為了驗證傳言，請來27歲的寫真女星安田七奈實測，她的胸圍是81公分、D罩杯，照著專家教的按摩手法持續實驗12天。

在完成1萬次按摩後，安田七奈的上胸圍變成82公分，下胸圍縮小成68.5公分，罩杯則是從D連升2個CUP變成F罩杯，驚人成長讓所有人驚訝不已，驗證了按摩的確有助於胸部變大。專家也指出，除了可以讓胸部長大外，按摩也能幫助女性發現胸部有沒有異常。