愚人節就送「川普頭髮香氛蠟燭」　神秘氣味讓人崩潰：OMG

▲川普的招牌金髮，現在變成了香氛蠟燭的設計！（圖／翻攝自trumpdonald.org、jdandkateindustries IG）

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若想要在愚人節上好好惡整你的好同事、好朋友，你可以面帶微笑送出這個「川普香氛蠟燭」，打開後會發現有著一撮會隨風飛舞的金髮，接著點燃會飄出神秘氣味，國外媒體邀請多位網友試聞，大家都面露惶恐說：「我的老天爺！」看到這，是不是很好奇究竟什麼味道？

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▲若送給朋友，一打開就是一撮金毛XD（圖／翻攝自www.etsy.com）

專賣獵奇香氛蠟燭的JD and Kate Industries，是由一對幽默夫妻檔成立，官網上有多款古怪的款式，從盒裝葡萄酒、鐵達尼號、海盜到以名人為主題，各個都充滿幽默玄機，讓香氛蠟燭增添不少趣味。

▲包裝也很幽默：「若哪天川普說嘲笑他是不合法的，就趕快把這蠟燭埋到你家後院」。（圖／翻攝自www.etsy.com）

這款「川普香芬蠟燭」是2018年10月因應萬聖節推出的，官網上形容：「我們製作出一個偉大的蠟燭，結合了最高級的氣味：防曬乳與牛排，產生出規模強大的香味。」但不忘幽默補充：「我們並沒有聲稱很好聞！」

▲好想聞聞看&摸摸看喔～～～（圖／翻攝自www.etsy.com、jdandkateindustries IG）

在國外媒體的實測影片中，找來多位男女「聞香」，大家立刻反應：「好可怕」、「好像澳美客牛排館」，甚至有人覺得崩潰：「我的老天，聞起來好噁心！」

另外蠟燭外包裝蓋子上的「金毛」，也是一大設計重點，官網上建議大家可以用手指摸摸頭髮，號稱能「緩解工作壓力」。實際摸過的人則表示：「超逼真」、「很軟，我喜歡」、「比川普本人的頭髮好很多！」

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