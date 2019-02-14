香腸妹擺攤被偷拍爆紅！　天使般甜笑...網喊：戀愛了

▲越南一名學生妹賣香腸時，因擁有天使般的清純甜笑而爆紅。（圖／翻攝自soha.vn）



實習記者陳妙津／綜合報導

越南網路近日流傳一組「香腸正妹」照，照片中的店員一頭清純中長髮，年紀輕輕看起來是名學生妹，模樣甜美可愛，還揚起嘴角，露出燦爛天使微笑，讓過路網友驚為天人，偷拍上傳至網路，結果許多網友大喊「戀愛了」，讓正妹店員意外爆紅。

照片在網路上瘋傳，只見照片中的學生妹身穿粉色短袖帽T，正坐在攤子中帶著甜美燦笑服務客人，一雙大眼與粉嫩紅唇，眉如柳葉，配上簡單的中長髮，氣質清純天真，讓看見的網友們都暴動直喊「超可愛！」

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▲網友至路邊買香腸時，看到香腸妹驚為天人，立刻偷拍上傳網路分享。（圖／翻攝自soha.vn）



香腸正妹的身分隨後也被好奇網友們找出，原來她來自海陽省（Tỉnh Hải Dương），名叫Lê Như Quỳnh，現在正就讀高中二年級。照片爆紅後，Quỳnh表示，當時正好到姊姊經營的香腸攤幫忙，沒想到被客人偷拍上傳，她也不清楚對方是誰，直到回家後朋友將照片傳給她看，才知道自己爆紅，臉書也一夕湧入超多交友邀請。

Quỳnh害羞尷尬地說，「原本我以為大家會嘲笑我，沒想到卻能得到大家的喜歡，真的很感謝，但突然爆紅也讓我有點害怕，現在去學校，大家都在說這照片，讓我有些尷尬。」

▼Quỳnh的生活照。（圖／翻攝自soha.vn）