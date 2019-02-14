逃死神2次！土耳其跳傘風吹掛軌道　下秒纜車斷繩索…教練重摔亡

▲教練與學員被掛在纜車軌道上。（圖／翻攝自YouTube／Demirören Haber Ajansı）



國際中心／綜合報導

土耳其日前傳出一起死亡跳傘意外，根據目擊者指出，當時風向突然改變，導致降落傘被吹離降落點，教練與學員連人帶傘，被掛在附近的纜車軌道上，豈料一輛纜車剛好駛過，就這麼切斷降落傘的繩索。兩人重摔在地後，教練頭部受創不治身亡，學員在加護病房觀察，仍未脫離險境。

根據《每日郵報》報導，當時教練伊日汗（Huseyin Ilhan）與學員薩爾希（Even Salci）在土耳其北部進行跳傘活動。從目擊者的影片中可以看到，一開始他們非常順利地在空中飛行，但畫面一轉，變成2人一上一下的掛在纜車軌道上，下一秒經過的纜車切斷纏在軌道上的繩索，2人立刻重摔在地。緊急送往奧爾杜醫院（Ordu State Hospital）後，伊日汗仍因頭部受重創不治身亡，薩爾希則還在加護病房觀察中。

當地媒體報導，伊日汗過去就曾發生過兩起跳傘意外，第一次也是因為風向變化，讓他跌落大海中，第二次則是讓他困在一棵樹上。驚險逃過2次死劫後，仍舊在跳傘活動中喪命，讓人不勝唏噓。