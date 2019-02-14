世界最懶國家？30歲就退休養老　每月過節慶祝...

▲許多人汲汲營營半生就是為了安享晚年，但亞洲有個國家30歲即可退休養老。（圖／取自免費圖pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣人多在60到65歲退休，忙碌半生還不一定可以安享晚年，但是其實不是所有國家都如此勤勞，亞洲有個國家從30歲開始就能爽退休了，那就是寮國。

位在東南亞的寮國身處內陸，境內山巒綿延，森林遍布，因為大象眾多而被稱之為「萬象之都」，不僅氣候溫暖宜人，夏季最熱不會超過26度，也沒有明顯冬天，只有乾濕季之分，是外國人最愛旅遊地之一。由於當地人普遍信仰佛教，提倡四大皆空，無欲無求，所以造就了他們慵懶的民族性。

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▲▼信奉佛教的寮國人民族性格慵懶。（圖／誠旺旅遊提供）



雖然都市發展不比台灣進步，也不像已開發國家來得方便，但生活節奏舒緩，物價、房價都低。寮國人更多在結婚前工作，儲蓄養老基金，30歲就會結婚退休，這也和每月都有節日可以歡慶有關係。

每到過節，寮國人便會放下一切俗務工作，開心吃喝玩樂，盡情享受生活中的每一分、每一秒，他們並不熱衷於追求巨額財富，反而樂於享受平凡的生活，對他們而言，錢只要少少的，能維繫溫飽就好，真正的生活不在累積財富，而在過得安逸幸福。

▲寮國人不追求金錢，更重視快樂生活。（圖／取自免費圖pixabay）



現在有些國家的民眾，因為負擔不起原生國高額的養老費用，而轉往東南亞養老，對他們來說，舒適的氣候和平價消費是重要考量因素之一。72歲的史金吉斯來自美國舊金山，現在居住在泰國清邁享受老年生活，不僅只花了5萬美金（約160萬元台幣）買房，還娶了28歲的當地女孩，對於東南亞慵懶安適的生活相當滿意，「我們兩個人每月生活費只需要1千美元（約3萬元台幣），這些錢在舊金山根本連飯都吃不起。」