重啟耗資2510億！日本玄海核電廠忍痛廢爐　福島核災後已11座

▲玄海核電廠內共有4座機組，但目前1號與2號機組都面臨廢爐命運。（圖／取自九州電力）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本九州電力公司13日召開股東會，正式決議廢棄目前暫停使用中的「玄海發電廠」2號機組。自311福島核災後，日本將核反應爐的使用年限調整為40年，而該核反應爐即將在2021年3月滿期，雖然曾經考慮要將期限再延長20年（僅一次機會），但最後仍因維持運作的高額安全對策費，忍痛廢爐。據悉，廢爐高達365億日幣（約台幣101億元）。

根據《日本經濟新聞》報導，除了福島第一核電廠與東電正在研議是否要廢爐的福島第二核電廠，10座的核反應爐外，玄海發電廠的2號機組將成為新標準啟用後，全國第11座面臨廢爐命運的核反應爐。玄海的2號機組自1981年3月啟用後，已過了38個年頭，2011年1月進行定期檢查後，就一直暫停運作至今。

九州電力表示，按照新標準，玄海2號機組最多可再延長20年的運作時間，但過程內將會耗費9000億日幣（約台幣2510億元）的安全對策費，因此判定不適合再啟動。此外，雖然重新啟用已經建設完畢的核能發電廠能夠增加收益，但是仍有發生意外的疑慮，因此九州電力評估相關風險，決定廢爐。

玄海2號機組的建設經費約為1236億日幣（約台幣348億元），發電量為55.9萬瓦。除了即將廢爐的2號機組，玄海核電廠仍有另外3座機組，其中1號機組已經確定廢爐，3號與4號機組則在2018年決定重啟。