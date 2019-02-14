美國2大盟友都反川普！　日、韓把華盛頓當「主要威脅」

▲國際間認為，川普許多政策導致局勢動盪。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國智庫皮尤研究中心日前發表一項民調，結果顯示日本和南韓2國認為全球安全的「主要威脅」是華盛頓，這兩個最反美的國家都剛好是美國的好盟友，因此令外界相當意外。調查也顯示，認為美國勢力已構成威脅的韓國人有67%，日本人則有66%。

據RT報導，全球有28個國家接受這項調查，日本和南韓最害怕美國的力量，超過墨西哥64%。夏威夷大學亞洲研究項目助理教授戈維拉（Kristi Govella）表示，「很多亞洲國家都有相同顧慮」，除非美國未來的總統會為了國際秩序做出改變，否則情況將會持續惡化。

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▲川普過去與文在寅出席聯合國大會並進行單獨會談。（圖／翻攝自川普推特）



2013年曾做過相同民調，22個國家當中有25%將美國權力視為主要威脅，但在川普選後的隔年（2017年）就躍升至38%，2018年更是來到了45%。調查中指出，越來越多國家把美國視為威脅，這與對川普缺乏信心存在密切關聯。

對於日本而言，最大威脅來自美國，第二則是氣候威脅，這和美國總統川普的觀點相去甚遠。川普過去就聲稱氣候變遷是場騙局，但後來又改口「氣候變遷是真的，但有一天會再變回來」，人們不必小題大作，而且沒有證據斷定環境問題是由人類造成。

▲安倍晉三（左）和川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）



此外，調查也提到，中國不斷增長的影響力也對其他國家造成一定壓力，包括澳洲、印尼及美國等等，都覺得北京對他們的威脅與日俱增。助教戈維拉指出，雖然對日本人來說，美國、中國都是很大的威脅，但他們認為對中國的擔憂是來自經濟和軍事崛起，對美國的顧慮則是近幾年的政策造成國際局勢不穩定。

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