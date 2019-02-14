毛骨悚然！超詭異車禍「憑空」撞飛路人　網驚：撞到鬼？

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



國際中心／綜合報導

大陸吉林日前發生一起超詭異車禍！一輛休旅車疑似在閃過東西，向右急轉後竟撞飛一名「憑空出現」的路人，讓不少網友看了都毛骨悚然，還有網友開玩笑稱「時空旅行者？」

據英國《每日星報》報導，這段影片由網友分享於YouTube頻道「The Hidden Underbelly 2.0」上，立刻引發網友熱議。畫面中可以看到，當時大馬路上明顯沒有任何路人或是有人正要過馬路，而這輛白色休旅車突向右急轉，似乎要閃過什麼，結果突然一名「憑空出現」的男子出現在汽車左側，直接被撞到飛起來，他爬起後跛腳至路旁，而該休旅車也撞上旁邊的分隔島停下。

這段靈異影片引起不少熱議，網友直呼這根本是「撞到鬼」，紛紛留言表示「如果這段影片是真的…那真的太令人難以置信！」、「這是時空旅行者吧」、「超級詭異」。但也有網友認為，該名被撞飛路人應該是從車上掉出來，或是早就躺在路上，並非什麼靈異車禍。

▲車子往前開時畫面中並沒有出現任何路人 。（圖／翻攝自YouTube／The Hidden Underbelly 2.0）



請繼續往下閱讀...

▲突然一名男子憑空出現被撞飛 。（圖／翻攝自YouTube／The Hidden Underbelly 2.0）

