影／巴西「氣泡嬰」羊水未破就出生　「頭罩水膜」照全球瘋傳

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巴西聖埃斯皮里圖州韋利亞鎮的Praia da Costa醫院日前接生了一名「氣泡男孩」，原因是醫師在為一名產婦進行剖腹生產時取出的嬰兒「羊水未破」，還被包在羊膜囊(amniotic sac)。這個罕見的景象被以拍攝嬰兒誕生出名的攝影師布拉希亞（Jana Brasil）記錄下來。

▲巴西羊水膜嬰兒照片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／janabrasilfotografia）

根據英國《每日郵報》報導，男嬰諾亞(Noah)的名字是由媽媽瓦拉絲可(Monyck Valasco)取的，雖然出生時被羊膜囊及羊水包覆全身，還是能清楚看見模樣，彷彿「異形」或被「絲襪套頭」一般。他在出生後由醫生剪開羊膜囊。

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▲▼巴西羊水膜嬰兒照片爆紅。（圖／翻攝自Instagram／janabrasilfotografia）

今年34歲的瓦拉絲可告訴《每日郵報》的記者，全世界的人都在轉發與瀏覽她和孩子的照片，「生產時醫生把鏡頭拉低，讓我能夠看見自己孩子的誕生，當下我一直哭個不停，這種感動無以倫比！」

攝影師布拉希亞已將照片放到網路上，並得到數千個讚和留言。根據布拉希亞，她專職拍攝嬰兒誕生的照片已經有3年，2018年也曾拍過2名和諾亞有相同情況的嬰兒，還因此得了攝影大獎，「不過沒有任何一張照片像諾亞的一樣，我以為自己已經見過大風大浪了，但看到他做起表情噘著嘴，還是讓我感覺非常驚喜。」

▲攝影師布拉希亞（Jana Brasil）以全職拍攝嬰兒出生的影片著名。（圖／翻攝自布拉希亞（Jana Brasil）個人網站）

婦產科專家巴吉利(Rafael Angelo Baggieri)表示，和諾亞一樣包著羊膜囊出生的機率大約是8萬到10萬分之1，但大部分都不會對母體和胎兒造成危險。據了解，諾亞出生後「很累」，所以目前還得先留在醫院，但在這個周末結束前就很有可能可以回家了。