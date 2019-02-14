美空軍前情報官被控「叛逃伊朗當間諜」　出賣機密資料仍在逃

▲威特被通緝。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國司法部13日起訴39歲的前空軍女情報官威特（Monica Elfriede Witt），她涉嫌在伊朗從事間諜工作，將美方的情報資訊交給伊朗政府。司法部助理部長德梅斯（John Demers）表示，「當自身的公民背叛我們國家時，這對美國來說是個悲傷的日子。」

威特曾任美國空軍的密碼學家以及反情報調查員10年以上。根據司法部13日指控，她於2013年8月叛逃到伊朗，帶著美國反情報人員的詳細資料，並向伊朗政府透露高度機密的情報收集計畫，還指出美國情報官員的真實身分，導致他人被駭客攻擊。

根據起訴書，威特曾跟一名伊朗的間諜傳送電郵，對方寫道，「我應該感謝國防部的秘書，你受過良好的訓練。」威特則回答，她喜歡這份工作，正努力充分利用她所學的，以便用於良好的立意上，「謝謝你給我機會。」

據悉，威特仍舊逍遙法外，她2013年7月曾在阿富汗或塔吉克斯坦擔任英語老師，也可能一度前往阿聯或伊朗旅遊，抵達伊朗後，德黑蘭政府就提供她住處與電腦設備，藉此幫助追蹤美國情報人員。

威特叛逃的前幾周，她被指控在臉書搜尋過往曾一起共事的反情報人員，以及對方配偶的名字。起訴書指出，她2014年1月到2015年5月期間，曾製作「目標包裹」，裡面有著機密檔案。

起訴書還指控另外4名伊朗國民，他們涉及從事網路犯罪還有身分竊盜罪，但目前都仍在逃。