4歲女童醫院追壁虎翻落7樓天台　全靠一件洋裝勾住招牌獲救

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

泰國一名4歲女童跟著家人到北碧府（Kanchanaburi）某醫院探望父親，過程中剛好看到一隻壁虎，一路追著玩還爬到7樓天台的矮牆上，下一秒卻不小心整個人翻落，幸好她穿著的洋裝比較寬鬆，剛好勾到外牆的招牌才幸運保住一命。

綜合外媒報導，女童的父親因為生病住進北碧府（又稱干乍那武里府、甘差那武里府）的醫院，事發當天她看到有一隻壁虎爬過，一時起了玩心開始追逐，大人們起初也覺得沒有什麼，於是放任讓孩子開心玩耍，沒想到卻險些發生憾事。

▲可能是清潔工忘記鎖上天台的門，女童誤闖才會險些鬧出人命。（圖／翻攝自推特／@StickboyBangkok）

影片中，只見有6、7人站在7樓的天台頻頻往下看，另外還有3人守在樓下的陽台準備，而女童則懸空吊掛在醫院外牆的招牌上，接著其中一名女職員冒險彎腰試圖救起孩子，其他人趕忙從旁邊幫忙拉住，以免救人不成還多一個人摔下去，幸好孩子最後平安獲救。

女童父親無奈表示，小孩抓壁虎玩本來就沒什麼大不了，只是他沒想到女兒會跑到醫院頂樓，還好事發之後有職員在走廊聽到尖叫聲，才及時將人救下，經過檢查只受到輕微瘀傷，並沒有大礙。