「陌生人」在飯店房內洗澡！她搬開鏡子驚現「大黑洞」　後頭竟然還住人

▲房間鏡子後方的洞。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Rothe）

國際中心／綜合報導

外國女網友維多利亞（Victoria Rothe）日前在臉書上，分享自己的恐怖住宿經驗，她先前與朋友回飯店時，進房間卻發現有陌生女子在房間的浴室裡洗澡，不過當下她太過慌張，直到女子衝出房間後才意識到事情的不對勁；報警之後她在房中的鏡子後方看到一條秘密通道，這才知道，原來女子就住在這條通道裡，而且順著走還能到達其他房間。

維多利亞10日時在臉書上發文，她在4日時與朋友工作完後回到飯店，不過一進自己房間她就發現有人在她的浴室裡，一開始她以為是一名清潔人員沒有特別注意，直到她看到浴室裡的女子拿著她的包包跟衣服時，她才驚覺不對勁，抓住女子劈頭就問「你用我的東西做甚麼？」

只見該名女子不斷的想解釋為什麼自己在房間內，隨後從維多利亞的包包摸出一個錢包跟塑膠袋轉身就要離開，維多利亞在震驚中還是要求女子打開袋子讓她檢查，以防財務有所損失，隨後就讓這名女子離開了。

維多利亞在慌亂之中檢視了整個房間，雖然所有的電子產品都在，不過她包包中的物品散落在床上，有護照、衣物跟藥物，當下她只覺得這名女子一定是小偷，如果她沒有回來是不是東西就都會全部被拿走；於是她跑出房門試圖找到該名女子，但卻徒勞無功，最後決定報警處理。

儘管警方來到現場檢查跟搜索，但仍然沒有找到該名女子，不放棄的維多利亞決定自己動手找犯人，在房間、窗戶全都上鎖的情況下，女子要怎麼樣才能進到房間成為她關心的問題，並將注意力移到了房內的鏡子；在她把鏡子拆下之後，竟然傻眼的發現後方有一個大洞，而且洞的後放就是一條秘密通道，在只有0.6公尺的寬度裡，竟然藏有枕頭、毯子、香菸、衣服跟牙刷！

所以說，這名女子一直以來生活在房間的鏡子後方，而且通道還能到達其他房間，這代表著女子隨時隨地都能輕易地進到房間中，做想做的事情；這時維多利亞才想到，她一直以為有人在廁所吸菸所傳來的味道，源頭竟就在鏡子後面！

▼維多利亞全文。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Rothe）

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