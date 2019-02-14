買68朵玫瑰送「全班女生」！8歲小暖男打工　只為在情人節搏女孩笑容

▲8歲小暖男德魯。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

英國一名8歲小學生德魯（Callum Drew）從4年前開始，在每年的情人節到來時，就會將自己所存的零用錢，全數拿去買情人節禮物，送給全班的女同學！儘管德魯在今年已經交到女朋友，不過他仍堅持不懈的洗車打工賺錢，為全班68名女同學送上玫瑰花，並稱自己的女友一點也不介意。

根據外媒報導，德魯從4年前開始，就會在情人節當天掏出自己的零用錢，為全班女生送上「情人節禮物」，只因為他認為「沒有一個女生該被遺棄」；他說，當他送給這些女孩禮物時，女孩們會開心到跳起來尖叫，就連他的媽媽也因為有一位那麼貼心、善解人意的兒子感到自豪。

不過今年對德魯來說很特別，因為這是他與女友度過的第一個情人節，除了班上的68名女生，他還留下錢買了另一份大禮要送女友；德魯表示，儘管他還沒告訴女友今年的計畫，但他相信女友一定會理解他，畢竟他每年都在做一樣的事情，而女友從之前就知道了！

此外，原本在奶奶花店工作賺錢的德魯，隨著奶奶的去世工作也沒了，為了能夠在每年特定的這天為女孩們做一些不一樣的事，他決定要洗車賺錢，截至目前為止已經洗了10幾輛車，同時訂單還不斷地增加當中，工時則是從每天早上的9點半到下午4點半。