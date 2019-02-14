瞄準菁英「革命衛隊」…伊朗自殺炸彈攻擊　至少20死20傷

▲伊朗「伊斯蘭革命衛隊」。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

伊朗國營媒體報導，伊朗南部13日發生一起針對菁英「伊斯蘭革命衛隊」的自殺炸彈攻擊，造成至少20人死亡，另有20人受傷。目前還沒有任何組織宣稱犯案。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報導，這起事件發生在錫斯坦－俾路支斯坦省（Sistan and Baluchistan province），當地正好在「金新月」鴉片貿易路徑上，伊朗軍隊、俾路支分離主義者和毒梟之間偶有衝突。

報導指出，自殺炸彈客的目標是一輛搭載菁英「革命衛隊」（Revolutionary Guard）成員的巴士，當場釀成20人死亡慘劇，另造成20人受傷。

雖然伊朗也參與鄰國伊拉克、敘利亞戰事，但極大程度避免本國軍隊傷亡。最近幾次類似攻擊行動，包括2009年遜尼派極端主義者在錫斯坦－俾路支斯坦省發動自殺攻擊，造成包括6名革命衛隊在內共40多人死亡；2017年6月，德黑蘭國會大廈與霍梅尼陵遭伊斯蘭國武裝份子攻擊，造成至少18人死亡、50人受傷。

最近一次攻擊事件發生在去年9月，伊朗西南部阿瓦茲市（Ahvaz）舉行兩伊戰爭終戰30年紀念閱兵活動時遭到襲擊，造成20多人死亡、60多人受傷。