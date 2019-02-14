《時代》年度風雲人物　菲律賓「最敢」媒體人…網路誹謗被捕

▲菲律賓Rappler新聞網執行長M瑞薩被捕後，簡短向媒體發言。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

去年獲選《時代》雜誌2018年度風雲人物之一的菲律賓網路媒體Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa），13日遭菲律賓當局依「網路誹謗」罪名逮捕。瑞薩素來以「敢言」著稱，Rappler網站經常批評菲律賓的鐵血掃毒行動，被時代雜誌譽為「真相守護者」，但菲律賓總統杜特蒂卻批評其是「假新聞出口」。

菲律賓國家調查局幹員13日下午持拘捕令前往Rappler辦公室，瑞薩則在律師陪同下前往配合調查。她的律師迪斯尼（JJ Disini）透露，她晚間將往馬尼拉市郊的帕賽市（Pasay）法院出庭，爭取保釋。

瑞薩被捕的原因，是因為Rappler網站2012年5月曾刊登一篇影射商人肯格（Wilfredo Keng）涉及人口販運和毒品，但肯格直到2017年才對瑞薩和撰稿記者小桑托斯（Reynaldo Santos Jr.）提告。法院昨日對瑞薩和小桑托斯發出拘捕令。瑞薩被捕後表示，「這起案件很荒謬，而他們發出拘捕令是對正義的嘲弄。」

瑞薩先前堅稱，肯格提出控告時，已經超過誹謗罪的追訴時效，且菲律賓網路犯罪防制法在2012年9月才通過，不應該溯及既往。目前，瑞薩除了被控網路誹謗外，還身陷多件逃漏稅案，國際特赦組織將此視為菲律賓打壓人權。

由於瑞薩敢言作風，多次報導杜特蒂政府鐵血掃毒的真相，批評政府「法外處決」漠視人權，被菲國政府視為眼中釘。時代雜誌因此將瑞薩選為2018年風雲人物之一，讚譽她和其他新聞人是「真相守護者」（Guardians）。