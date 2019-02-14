豪放女邊乘機車邊刮腿毛 還會換手刮該邊！

▲不同角度的另一支影片，顯示這名美眉「換手刮該邊」的畫面。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

一名女子在車水馬龍的大街上騎乘摩托車時，被人拍到同時她在做一項非常不尋常的舉動。影片後來在網路被瘋傳。

這支僅PO在臉書DADE網頁上的影片顯示，一名男子騎乘的摩托車上，後面載著一名穿著比基比的美眉。從影片可以看見：這位美眉一手拿著能量飲料， 另一隻手卻在刮腿毛！而且，當一條腿刮完了後，她還換手拿飲料，換另一隻手刮另一條腿！

據報導，這奇怪的一幕是在邁阿密一條繁忙的街道上拍到的。這名女子似乎不知道自己刮腿毛的畫面已經被人拍下。 如果你認為這還不夠噁，一名IG帳號Iospichyboys的 用戶還提供從不同角度拍攝的另一支影片， 顯示這名美眉「換手刮該邊」的畫面。

許多網友看完影片後禁不住大倒胃口。影片的文字說明是用用西班牙語寫的，大意是說：「有人正在享受美好的時光。」

很多網友都被這名美眉在眾目睽睽下整理儀容的勇氣所折服。一名網友說：「我只能無言的搖搖頭。」有一名網友則替她擔心：「坐在摩托車上刮該邊，不是很容易受傷嗎？」不過也有網友欣賞她有千手觀音般靈活技巧。一名網友讚嘆說：「她的刀法細膩靈活，讓人拜服。」