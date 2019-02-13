辭工作練7個月！美女賭神「豪噱616萬」殺入財富榜…「緊逼策略」奏效

▲娜塔莉練撲克7個月便贏下多次勝利。（圖／翻攝PokrLeagNations推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞一名28歲華裔女子娜塔莉（Natalie Teh Siewpo）2018年時辭去許多人夢想的白領工作，成為全職撲克牌選手，短短7個月內變賺入20萬美金（約616萬元新台幣）的獎金，成為馬來西亞撲克玩家財富榜第23名。

據《詩華日報》報導，娜塔莉進入東南亞知名的初創企業「iflix」當技術人員，卻在2018年中突然辭職，自行訓練7個月，在比賽中使用「緊逼」的策略大殺四方，贏得20萬美元的獎金，並在馬來西亞撲克玩家財富榜名列第23名、女性女性世界撲克玩家榜躍上第25位的位置。

娜塔莉表示，她的男友也是職業撲克選手，兩人從高中就認識，現在會一起旅遊、到世界各地參加比賽，有時互相成為對手也不會感情用事，都全力以赴擊敗對手。據悉，娜塔莉的男友已贏得400多萬美元的獎金（約1億2332萬元新台幣）。

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▲娜塔莉每天跟男友對練7至8小時。（圖／翻攝網路）



娜塔莉說，「我是一名華裔，從小就知道很多撲克玩法，這對我很有幫助，可以很快知道什麼組合是最好的」。據《東網》報導，娜塔莉指出，她的性格冷靜，完全不情緒化，甚至連朋友都說她像「機器人」，這也可能是她成為女賭神的關鍵。

娜塔莉指出，「很多人都認為在賺到錢後應該退休，我參加了2018年世界撲克系列賽，冠軍獎金是880萬美元，當我很接近它時，很多朋友都問我如果我贏了那筆巨款是否會退休，我回答不會，我正處於撲克生涯的初期，肯定會繼續玩下去」。