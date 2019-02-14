福島核災清理新進度！日派機器人探核燃料硬度　2021年開始清除

▲福島核電廠目前仍在進行災後檢測工作。（圖／翻攝自東京電力公司官網）

國際中心／綜合報導

2011年3月11日強震海嘯導致福島核電廠反應爐爐心熔毀後，日本13號派出機器人進入核電廠常是對核子燃料進行檢測，評估是否穩定到能夠被「拾起」、「移除」，或是一接觸就「碎裂」，該項行動被視為是災後清理工作的關鍵之一，完全清理預計得花費195億美元（約6000億台幣）。

東京電力公司（TEPCO）表示，由東芝公司（Toshiba Corp.）開發的機器人重量約1公斤，配備攝影機、溫度計，和檢測核反應的儀器，同時裝有鉗子，可提起2公斤重的沉積物質，檢查其牢固狀況。行動在核電廠2號反應爐執行，於上午7點展開持續約5小時，未有任何問題回報。

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▲日本政府估計，整個核電廠退役時程需要30至40年。（圖／達志影像／美聯社）

福島事件是1986年車諾比（Chernobyl）核災以來，世界第二嚴重的核災，東京電力公司先前曾派遣機器人入內觀察反應爐，讓專家能夠以目視的方式對核燃料狀況進行評估，不過最新的檢測目標是首度去了解輻射量超高的材料是否脆弱，最終目的「清除核燃料」仍是重建中最困難的部分。

311地震海嘯造成1.8萬人罹難，也重創福島第一核電廠釀成核災，許多民眾因為輻射威脅被迫從家園疏散。根據日本政府計畫，預計在2020年3月之前確定至少從其中一個反應爐中取出核燃料的方式，並在2021年開始行動，整個核電廠的退役時程需要30至40年。