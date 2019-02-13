狠心父母虐4幼童「關狗籠＋淋屎尿」！冰箱上鎖不給飯吃

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美國德州12日爆發一起嚴重虐童案！有一對年僅24歲的年輕夫妻，竟然把4名5歲以下的兒女關在穀倉當中，其中把最年長的2名幼童關在狗籠裡，另外2名小孩則全身淋滿屎尿，誇張行徑讓當地警長相當痛心。幸運的是，4名幼童在接受醫院治療後已無大礙。

根據WPTV.com報導，當地警方於12日當天接獲鄰居通報，隔壁穀倉傳來兒童以及一對男女的爭吵聲後，於上午7時20分，在穀倉內分別發現4名衣服破舊的幼童，其中最年長的5歲男童與4歲女童，一起被關在長寬高各90公分狗籠裡，另外3歲和1歲的男童則被淋滿糞便和尿液。

更可惡的是，雖然穀倉內藏有豐富的食物，但這對夫妻竟然把冰箱和櫥櫃上鎖，導致幼童們無法取得食物養分，只能默默待在穀倉內挨餓口渴。警長阿金（Lane Akin）難過地表示，這是他44年的職涯中見過最嚴重的虐童案，他從未遇過兒童被關在如狗籠一般的噁心環境中。

案件曝光後，4名幼童已經被帶到沃斯堡（Fort Worth）當地的兒童醫療中心治療。至於24歲女子和同居男友則遭到警方逮捕，並被指控4項危害孩童罪。據了解，女子是4名幼童的生母，其中一名幼童則是2人的親生骨肉。

在得知此事後，許多網友憤怒之餘大罵2人，「試試看把他們關進狗籠裡一個月，不提供食物和水，看他們怎麼辦」、「如此殘忍的行為證實他們不配活在地球上」、「把小孩交給我吧，讓我來照顧」、「真是太邪惡了」、「為甚麼有人可以做出這麼殘忍的事」、「下地獄吧」。