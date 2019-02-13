久旱逢暴雨 昆士蘭州50萬頭牛逃不過死劫

▲2月7日在昆士蘭拍到、大批牛群遭洪水所困的畫面。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭州之前經歷長達7年的乾旱，牛群苦不堪言。最近「喜」逢降雨，未料卻豪雨引來洪水暴發，導致多達50萬頭牛死亡。當中大部分好不容易才從之前的嚴重乾旱中存活下來。

歷經7年乾旱缺雨天氣後，昆士蘭州西北部地區上周終於降下傾盆大雨。一些鄉村地區一周內獲得相當於3年的降雨量。暴雨緩解了旱象，卻引發百年罕見的超大洪水，幾乎整個昆士蘭州都泡在水裡。

而澳洲最大的牛隻供應商，就位在昆士蘭。他們表示，這次昆士蘭的罕見洪災讓他們損失慘重，有超過50萬頭牛不是被淹死就是被沖走，讓他們欲哭無淚。

《衛報》報導，昆州養牛業最高組織AgForce負責人蓋林(Michael Guerin)表示，養牛戶可能需要幾十年的時間才能恢復元氣。蓋林說，在洪水完全退去之前，他們不清楚牲畜損失的全部情況，但據估計有多達50萬頭牛死亡，占昆州總共1050萬頭牛的大約4.8%。

蓋林懇請各級政府和有關當局理解養牛戶在經歷7年乾旱後、又遭遇洪災的絕望處境。 他說：「一些養牛戶幾乎失去了一切，只剩下不斷增長的債務。我們的首要任務是確保他們安然無恙。」

總理莫里森(Scott Morrison)表示，說聯邦政府將立即向受影響的地區提供100萬元澳幣的特惠撥款，用於他們認為最緊迫的優先事項，無論是緩解受影響房產的利息、還是用於基礎設施或對死亡牛群的處理。