男子行李箱塞「5000隻活水蛭」闖關　官員急安「蛭」！

▲男子在行李箱內塞5000隻活水蛭，聲稱是要帶回家澆蘭花 。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

機場發現一個超驚悚畫面！一名從俄羅斯返回加拿大的男子，竟然在行李箱內塞了「5000隻活生生的水蛭」，數量多到讓官員不知如何處「蛭」，而感到相當頭疼。

據《國家地理雜誌》報導，去年10月，這名男子在加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson International Airport），被檢疫犬米格魯聞到一股非常奇妙的氣味，便立即蹲在該男子腳旁，加拿大邊境服務人員見狀後便上前查看，結果發現，男子的行李箱裡竟有多達「5000隻活水蛭」，用上百個容器裝著。

加拿大環境與氣候變化野生動物官員魯伯（André Lupert）表示，這些被發現的水蛭有兩個品種，包括側紋醫蛭（Hirudo verbana）和歐洲醫用水蛭，兩者都用在醫院、整容手術或燒燙單位上，這些水蛭通過分泌天然的抗凝血劑，在牠們吸除瘀血的同時，改善了受損組織的循環，而這種水蛭每隻售價約10美元（約新台幣307元）。

魯伯更指出，攜帶這麼多水蛭，已經明顯有商業用途，但該名被捕男子卻為了替自己辯護，聲稱水蛭是供個人使用，要將水蛭儲存的水來「替自家蘭花施肥」。

報導中還指出，加拿大官員查獲5000隻水蛭時，就已經為該如何處置而感到擔憂，目前官員已經決定要親自學習照顧部分水蛭，並請醫療機構、實驗室等單位收養其他3950隻。