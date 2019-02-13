人類祖先滅亡原因是「近親繁殖」　導致17個基因缺陷！

▲ 據近日研究發現，近親繁殖帶來的遺傳疾病也可能是尼安德塔人（Neanderthals）滅亡因素之一。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

生存於舊石器時代的 「尼安德塔人」在距今約4萬年前已完全滅絕，但近日科學家研究13具尼人骨骸發現，尼人們都有一些天生缺陷問題，推測是因為生活圈狹窄，長期近親繁殖，造成畸型及遺傳疾病蔓延。

據英國《太陽報》報導，西班牙國家博物館、巴塞隆納生物演化研究所，以及奧維耶多大學（University of Oviedo）共同參加本次研究計畫，他們分析了49000年前於西班牙北部山洞死亡的13名尼人骨骸，其中包含4名成人女性、3名男性，以及3名青少年與3名兒童。

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▲▼科學家使用電子顯微鏡分析13具尼人骸骨。（圖／翻攝自《科學報告》）



研究結果發現，這13名尼人都有共同的17個天生缺陷，主要集中於鼻子、下巴、肋骨、腳和手腕，以及牙齒彎曲與脊椎問題。科學家們推測，生活圈狹窄的尼人應經常發生近親繁殖情形，以致基因差異減小純化，最終影響整個物種的健康遺傳，長此以往，造成致命畸形及遺傳疾病，使得整個族群走向滅亡。

這個研究8日被公開發表於「科學報告」雜誌。研究員安東尼表示，儘管族群滅絕很可能是多方面的因素造成，包含當時生態與人口因素都可能對種族有影響，但這個研究有助於了解其中一項原因。