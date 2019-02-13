母女同出名校啦啦隊　甜美笑容「神複製」基因太強大！

▲左為敏特母親，右為敏特。（圖／翻攝自Facebook／Nat Krairiksh）

國際中心／綜合報導

泰國網友納特（Nat Krairiksh）日前在Facebook上分享了一組來自朋友敏特（Mint Phoolpipat）傳給他的照片，圖中兩位都是年輕的女大生，右圖是敏特，而左圖竟然是敏特媽媽27年前所拍的照片，讓網友看了都不禁讚嘆，「基因真的太強大！」

據The Bangkok報導，泰國名校國立法政大學（Thammasat University）每年舉辦足球賽是該校的傳統，而今年的足球賽已於本（2）月9日結束，每年的足球賽場上也都會有長相亮眼的啦啦隊帶來精彩表演，而敏特正是其率領的隊長，她外型甜美、身材好，常常吸引學校同學的目光，更是許多男生心目中的「女神」。

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▲敏特是2019年國立法政大學啦啦隊隊長。（圖／翻攝自Facebook／Mint Phoolpipat）

沒想到27年前，敏特母親竟然曾經也是該校的啦啦隊隊長，更是一名氣質非凡的美女，網友納特PO出敏特與母親27年前後的比對圖，並在貼文中寫道，左邊的圖像是敏特母親，1992年國立法政大學的啦啦隊隊長；右側則是敏特，2019年國立法政大學啦啦隊隊長，這是該大學的第一個「傳承的」母女啦啦隊隊長。

網友看了照片都直呼不可置信，認為這個美女傳統遺傳實在太威，便紛紛留言，「真的太漂亮了」、「基因真的好強大」、「鼻子好像，母女真的都好漂亮」、「根本不像母女，是雙胞胎！」

▲敏特甜美外型成為大學風雲人物。（圖／翻攝自Facebook／TU Cheerleader FC）