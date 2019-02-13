開BMW 330撞X5！奇葩男竟下車脫褲「性侵輪胎」：工作壓力太大

▲無辜的輪胎。（示意圖／Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國37歲酒吧老闆詹姆森（Michael Jameson）日前開著自己的愛車BMW 330在路上撞到一輛BMW X5，而詹姆森下車後第一件事竟然不是先查看車子損傷狀況，而是對著自己的BMW 330輪胎開始做出不雅動作。事後詹姆森律師表示，詹姆森當下完全沒有意識，疑似是工作壓力大到崩潰導致。

據《太陽報》報導，詹姆森當時開著BMW 330在霍利韋爾的公路上準備去探望家人，沒想到突然追撞到前方開著BMW X5的瓊斯（David Jones）。瓊斯表示，當時詹姆森雙眼無神且滿身大汗的走下車，接著開始脫掉自己身上的衣服、褲子，然後躺在地上，開始跟自家「汽車車輪」啪啪啪，最後臉部朝下地躺在汽車引擎蓋上。

詹姆森的律師於法庭上表示，「詹姆森對這一切所發生的事情幾乎一無所知，這顯然是一種非常奇怪的情況，且詹姆森對這些愚蠢的行為感到抱歉，他近期受到了巨大的工作壓力，無法解釋這些行為，知道實情後他也感到無限的震驚和尷尬。」

檢察官指出，詹姆森曾經被判過兩次酒駕，但當下警方對他進行了檢驗，證明他並沒有服用任何酒精和藥物，詹姆森事後也坦承自己觸犯危險駕駛以及有礙善良風俗。法院最後判處詹姆森80小時的社區服務、禁止駕駛一年，且必須支付瓊斯639英鎊（約新台幣2萬5000元）的賠償金，以及170英鎊（約新台幣6700元）的法庭費用。