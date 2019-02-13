美國這雙手扼殺過日本TRON系統　這次貿易戰大槌對準華為

▲ 日製「TRON」作業系統受到美《超級三〇一法案》影響，最終銷聲匿跡。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

中美5G「控制權」之爭持續延燒，不少國家紛紛表態，加入抵制華為的行列中。對此，作家老侯10日在臉書發文表示，這次的事件讓他想起了過去日本研發出名為「TRON」 的作業系統時，美國也曾對日本祭出「貿易法案」，以此抑制 「TRON」在電腦領域的影響力，「美國秉持『我們不給你好東西用，你們也別想自己做出好東西來』的態度，結果導致最後胎死腹中的不是微軟，而是TRON。」

長期居住在日本的作家老侯在臉書PO出自己幾年前所寫過的一篇文章，他提到，在個人電腦作業系統還處於MS-DOS的時代，電腦的每一個操作都必須下指令。現在一個滑鼠動作能完成的事情，在當時要打好幾個英文指令單詞才能達到。

正因為MS-DOS這樣的美國製操作系統，導致所謂「個人電腦」只能停留在少數技術人員操控的層面，無法真的廣泛普及到「個人」層面。對此，日本東京大學理學部一位助教坂村健，就在1982年靠著熱忱，秉持著「作業系統還能更好」的信念，獨力寫出了一份三百頁、名為「TRON」的作業系統規格書。

坂村在1984年東京的一場微電腦應用國際會議上，當著一百五十多位專家的面前，熱切談著他的作業系統夢，「基本軟體，就是軟體的平台，是資訊化社會的基礎，就該如水與空氣一般。我現在宣布，把我的『TRON』設計書對外界免費公布，請大家共襄盛舉！」

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▲ 1987年TRON作業系統曾領先windows等系統，卻遭到美國以政策打壓。（圖／記者洪聖壹攝）

坂村的態度震撼了整個會場，吸引了幾家大型電機製造商一起加入。其中，NEC甚至因此放棄了當時早已斥資千萬的軟體開發計畫，投入「TRON」開發。在研究人員持續的努力下，第一個「TRON」個人電腦試作機於1987年完成。

當時，windows與麥金塔的視窗系統都才剛誕生不久，「圖形操作介面」還處於各家爭鳴的階段，並沒有一個統一的標準。日本有了自己的國產作業系統，馬上就抓住了媒體的目光，成為當年熱門新聞。

不過，這樣一個劃時代的作業系統，卻在萌芽階段就被一隻來自美國的手給扼殺，美國在1989年推出了《超級三〇一法案》，對美日貿易赤字開刀，並列出了「人造衛星、超級電腦、木材、TRON」等商品，為日本單方面設下的「貿易障礙」，若不盡快去除，美國將對日本舉起貿易戰的大槌。

▲老侯提到，美國提出《超級三〇一法案》，其實藏著想獨霸世界的野心。（示意圖／達志影像／美聯社）

然而，TRON雖然的確是日本貨，但絕非什麼「貿易障礙」，它本身為開放架構，歡迎各國各家廠商加入，更不收取一絲利益。事實上，就連美國的IBM都已投身TRON的開發。再加上TRON也未接受過日本政府一毛錢的補助，美國指控TRON是個日本政府設下的貿易障礙，無異是捕風捉影。

為何美國政府非得要把這一個還未成氣候的日製作業系統視為眼中釘？老侯說明，日本當年的多方面的經濟實力都如日中天，面對這樣的攻勢，美國並無招架無力。美國軟體業界律師哈威爾甚至曾坦言，「一旦TRON成為標準，日本資訊業將擺脫對美國軟體工業的依附，美國再打入日本市場，將難如登天。」因此，「打破不平等貿易」只是幌子，《超級三〇一法案》真正包裹的，是美國獨霸世界的野心。

▲ 美國與盟國聯合抵制華為。（示意圖／路透社）

最後，老侯也強調，經濟學上「劣幣驅逐良幣」的現象，用在軟體業界，絕對不只是理論，而是現實，要是再加上政府的背後介入，更是有理說不清。當時美國微軟的windows或DOS系統，與TRON相比根本是半成品無異，但美國的態度就是「我們不給你好東西用，你們自己也不要想做出好東西來」。最終，在美國的強力介入下，TRON之後已經在個人電腦領域完全銷聲匿跡，只能退居家電、汽車等智慧控制元件的領域，默默守著一席之地，再也沒有捲土重來的可能，「到了21世紀的今日，各位認為這個世界已經擺脫了那隻『翻雲覆雨』的手了嗎？」