川普推特語錄／無論經費從哪來　邊境牆會是個重大成就與貢獻！

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國兩黨11日晚間針對邊境安全達成原則性協議，避免聯邦政府在2月15日午夜再度停擺。這份協議目前就等兩黨國會議員審查通過後，送交給總統川普簽署。談及邊境安全議題，川普表示，他要感謝所有為此事努力取得進展的共和黨人，且不論經費從哪裡來，邊境牆已在興建當中，會是一個重大成就。

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▼ 我要感謝所有共和黨人，感謝你們和極左派一起處理邊境安全議題所取得的進展。這不是件容易的事，但邊境牆已經在興建當中，這會是一個重大成就，並為我國的生命安全做出重大貢獻。

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▼ 剛剛聽取參議員謝爾比（Richard Shelby）簡報邊境安全協議的內容細節。縱觀方方面面，這將會關聯到許多來自其他地方的資金。邊境安全將獲得近230億美元資金，無論邊境牆的經費從哪裡來，在我們談話的此刻，圍牆正在興建當中！