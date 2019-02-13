幫客人「割乳首+把舌頭剪半」！紋身師「無執照」動手術　還割耳裝罐收藏

▲麥卡錫因為無照幫客人做外科手術遭到起訴。（圖／翻攝自Birmingham／West Midlands Police）

國際中心／綜合報導

50歲的紋身師麥卡錫（Brendan McCarthy）自稱「邪惡博士」，他先前於無麻醉的情況下，分別幫3個人把舌頭剪成兩半、耳朵剪下以及切下乳頭，對這些人的身體造成嚴重傷害；儘管這些行為都是在經過客人的同意之下進行，不過英國法院仍認為他行為「沒有遵循」外科手術程序，是一種非法的行為，將決定在3月21日時對其進行判決。

根據外媒報導，麥卡錫的工作室位於伍爾弗漢普頓（Wolverhampton），工作室名稱就叫做「邪惡的身體修改場（Dr Evil's Body Modification Emporium）」，開業已經有4年的時間；原本他的工作僅是一名紋身、穿洞的工作者，但是他卻在2012年到2015年期間，利用手術刀分別對3名客人進行手術。

麥卡錫分別幫顧客把舌頭剪成兩半、移除一隻耳朵以及把乳頭切除，更將這一切都用公開的方式記錄下來，甚至是把切下來的耳朵當作裝飾品一樣，擺在罐子裡保存觀賞。

英國伍爾弗漢普頓皇家法院在2017年時，指控麥卡錫與這3項手術有關的6項罪名，因為就算是合法的紋身師，就算持有客戶的文件做為同意手術證明，也是不能執行相關對身體有所傷害的作為；儘管有證據表明一切的做法都沒問題，但是法官認為一個人「故意的」去傷害另一人，並不符和公眾利益，況且麥卡錫沒有醫療資格也不是已註冊的相關業者。

不過麥卡錫堅持認為自己的行為沒有犯法，但仍在法院的審判之下被關押，並於3月21日獲准保釋參加日後的審判，不過他被勒令在保釋期間不能進行相關紋身甚至是外科手術。