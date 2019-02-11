19歲白手起家！他6年掙得113億身價　靠3點原則「橫跨7國」

▲OYO已將企業版圖拓展到中國。（圖／翻攝自Facebook／Ritesh Agarwal，下同）



國際中心／綜合報導

印度最大連鎖旅館「OYO」創辦人阿加瓦爾（Ritesh Agarwal），年僅25歲就有3.65億美元身價（約台幣113.5億元），他只花了6年就將訂房平台橫跨7國，擁有超過1.3萬家住宿體系。他表示，自己是靠著矽谷創業家提爾（Peter Thiel）給的3點建議，才能創造出今日成就。

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▲他在一次旅行中，觀察出住宿市場的商機。



據CNBC報導，阿加瓦爾是印度創業成功人士裡最年輕的，生長在東部奧里薩邦的一個小鎮的中產階級家庭，靠著自己力量白手起家，他首先觀察到市場對低成本住宿的需求，再透過3點訣竅完成童年時的創業夢想。

阿加瓦爾在19歲那年到印度第二大城市德里旅行時，發現當地缺少可靠、實惠的住宿選擇，當時他就開始萌發創辦旅館的念頭，後來在提爾的協助下，OYO以驚人的速度快速擴張。他曾說，「提爾的指導真的改變了我的世界觀」，也開拓了他創業精神的新視角。

▲他聽從矽谷創業家提爾的建議，大膽且不設限的嘗試。



首先，阿加瓦爾相信自己的直覺、觀點，大膽打造一個為印度市場量身訂做的企業，而不是跟隨著其他公司的腳步。接下來，他將目標放遠到海外旅遊業，「得到提爾獎學金後，我才學會放膽創造。」2018年砸下10億美元注資後，OYO的估值已高達50億美元，並將觸角伸向中國與其他地區。最後，他非常重視「投資企業文化」，選擇和有相同理念的企業家合作，即使公司不斷壯大，仍不可忘記初衷。