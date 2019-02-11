擁無敵地中海景房只要1歐元　義大利官員電話接到手軟

▲只要你想要買哪棟房子，山布卡官員可以馬上就賣給你。

圖文／鏡週刊

你相信嗎？只要用不到一杯濃縮咖啡的價錢，就可以在南義大利美麗的西西里島上的小鎮買下一棟房子，住在山丘上，每天都可以飽覽地中海的美景和附近純樸的沙灘。

根據《CNN》報導，山布卡（Sambuca）就像許多其他義大利的小鎮一樣，正面臨人口大量減少、居民移往大城市的處境，山布卡的官員嘗試廢除過去其他小鎮面臨的繁文縟節，好讓任何對山布卡有興趣的人，都可以立刻花錢買下這裡的房子並居住進來。

山布卡的副市長兼任旅遊顧問卡奇普（Giuseppe Cacioppo）表示，「我們和其他城鎮不同的地方在於，我們發出1歐元買房的消息並不只是為了宣傳，而是我們的市政府擁有全部1歐元房屋的所有權，所以只要你想要買哪棟房子，我們就可以馬上給你。」

不過想要買下這些1歐元的房屋有但書，新的住戶必須先繳交保證金約新台幣17.5萬元（5000歐元），市政府要求新屋主必須在3年之內，翻修這些40至150平方米的老屋，預估花費至少需要新台幣約52.5萬元（15,000歐元），保證金將會在老屋翻修後返還。

卡奇普強調，新住戶將不會對他們的選擇感到失望的，因為山布卡擁有天然的山海美景、豐富人文歷史，將會每天被美麗的沙灘和山林圍繞，是個十分恬靜舒適的天堂。山布卡在歷史上曾被阿拉伯人統治過，當地老屋建築多有阿拉伯式的屋頂和外觀，除了地理位置優越成為賣點以外，當地的美酒和傳統西西里點心也是一大特色，「請試著想像每天起床，早餐都可以享受這些義大利蛋糕，誰有辦法忍住不流口水呢？」

而在報導推出後，卡奇普的信箱瞬間被近4萬封電子郵件塞爆，他的電話也難以倖免於難，每天都接了數千通電話，有來自紐約的商人當天訂了機票要飛西西里島看房，也有神祕的杜拜女士要求一口氣買下數十個房產，連成功購屋的受訪德國女士也受到全球購屋者的打擾，撰寫文章的CNN記者電話也被打爆，大家都希望能得到卡奇普的聯絡方式。



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